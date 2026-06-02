Polizei nimmt telefonierenden Betrüger in Suhr AG fest

Keystone-SDA

Die Polizei hat in Suhr AG einen mutmasslichen Telefonbetrüger festgenommen. Angehörige eines Seniors hatten die Polizei rechtzeitig informiert. Der Mann verlor kein Geld. Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 21-jährigen Ukrainer.

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(Keystone-SDA) Laut Angaben der Kantonspolizei Aargau vom Dienstag rückten Patrouillen am Montag nach einem Hinweis von Familienangehörigen an die Adresse des Seniors aus.

Am Tatort habe sich ein 21-jähriger Ukrainer telefonierend aufgehalten. Die Regionalpolizei Suret habe den Mann unter dringendem Tatverdacht festgenommen. Eine weitere beteiligte Person sei unerkannt geflüchtet.

Zuvor hatte ein angeblicher Polizist den Mann aufgefordert, eine hohe Summe Bargeld abzuheben und zu übergeben, wie die Kantonspolizei weiter berichtete.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Untersuchung und prüft den möglichen Zusammenhang mit einem früheren Vorfall. Unbekannte Täter kontaktierten laut Polizei den Senior bereits Wochen zuvor. Sie hätten sich als IT-Mitarbeiter ausgegeben und den Mann veranlasst, Anwendungen zu installieren und sein E-Banking zu öffnen.