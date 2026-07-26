Polizei nimmt zwei mutmassliche Trickbetrüger fest

Keystone-SDA

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Die Polizei am Samstag im Kanton Zürich zwei Männer verhaftet. Sie sollen versucht haben, sich unter einem Vorwand Zutritt zu den Wohnungen von älteren Menschen zu verschaffen.

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(Keystone-SDA) Ausgelöst wurde der Polizeieinsatz durch die Meldung der Tochter einer Betroffenen, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte. Diese hatte während eines Telefongesprächs mit ihrer Mutter mitbekommen, wie ein Mann unter dem Vorwand, den Boiler ablesen zu müssen, in die Wohnung gelangen wollte. Auf Anraten ihrer Tochter verweigerte die Seniorin dem Unbekannten den Zutritt. Daraufhin ging der Mann laut Mitteilung zu einem Komplizen, der vor dem Haus bei einem Personenwagen wartete.

Kurz darauf ging bei der Polizei eine ähnliche Meldung aus Wallisellen ein. Mehrere Patrouillen fahndeten daraufhin nach dem beschriebenen Fahrzeug und den beiden Männern, wie die Polizei schrieb.

Gegen 11.00 Uhr hielt eine Patrouille ein verdächtiges Fahrzeug an. Die beiden Insassen, ein 19-jähriger und ein 27-jähriger Rumäne, passten auf die Beschreibung und wurden festgenommen. Nach einer polizeilichen Befragung wurden sie der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland übergeben.