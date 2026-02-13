Polizei nimmt zwei Tatverdächtige nach Raub in Basel fest

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat nach einem Raub im Clara-Quartier in Basel zwei Personen festgenommen. Sie werden verdächtigt, am Donnerstag kurz vor Mitternacht einen 38-jährigen Mann und eine 32-jährige Frau beraubt zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei Männer hatten zunächst den Rucksack der Geschädigten in einem Rucksack an der Rebgasse gestohlen, wie die Staatsanwaltschaft unter Berufung auf bisherige Ermittlungen schreibt. Der Mann und die Frau hätten die Diebe jedoch zum Claraplatz verfolgt, wo es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei. Der 38-Jährige sei dabei verletzt worden.

In der Folge flohen die Täter in Richtung Wettsteinbrücke, wie es heisst. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Fahndung habe die Polizei die beiden Verdächtigen festgenehmen werden können. Die Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.