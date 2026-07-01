Polizei räumt besetzte Liegenschaft im Basler Klybeck-Quartier

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat am Mittwochmorgen mit der Räumung einer besetzten Liegenschaft im Klybeck-Quartier begonnen. Der Verkehr im betroffenen Bereich ist gesperrt und es wird eine weiträumige Umfahrung empfohlen, wie die Polizei auf ihrem Whatsapp-Kanal schreibt.

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(Keystone-SDA) Die betroffene Liegenschaft befindet sich an der Klybeckstrasse 229, wie es heisst. Die Klybeckstrasse sei zwischen der Kleinhüningerstrasse und der Dreirosenbrücke sowie die Gärtnerstrasse zwischen der Holderstrasse und der Mauerstrasse für den Individualverkehr geschlossen. Der Trambetrieb sei nicht nicht betroffen.

Wie lange der Einsatz dauern wird, ist laut dem Communiqué noch nicht bekannt. Die Polizei hat im Verlauf des Tages weitere Informationen in Aussicht bestellt.

Das Areal wurde Ende Mai von Linksautonomen besetzt. Unter dem Namen Zack (Zone Autonome Culturelle Klybeck) hatten sie dort ein selbstverwaltetes Kulturzentrum ausgerufen. Zuvor wurde das Gebiet zwischengenutzt. In Zukunft soll auf dem ehemaligen Chemieindustrieareal ein neues Quartier entstehen.