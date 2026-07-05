The Swiss voice in the world since 1935
Persönlicher Feed

Melden Sie sich an, um Themen zu Ihrem Feed hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Merkliste

Melden Sie sich an, um Artikel zu Ihrer Merkliste hinzuzufügen.

Jetzt anmelden
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Abstimmungen
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Polizei rettet Taube aus Blumengeschäft in Winterthur ZH

Keystone-SDA

Eine in ein Blumengeschäft verirrte Taube hat am Freitagabend in Winterthur ZH einen Polizeieinsatz ausgelöst. Das Tier fand den Weg nicht mehr ins Freie und wurde von einer Patrouille eingefangen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Meldung ging kurz nach 18.00 Uhr ein, wie die Stadtpolizei Winterthur am Sonntag mitteilte. Die ausgerückte Patrouille stellte fest, dass die Taube einen nummerierten Ring am Fuss trug.

Die Polizisten transportierten den Vogel daraufhin in das Polizeigebäude. Dort wurde mithilfe der Ringnummer der Besitzer ausfindig gemacht, welcher seine Taube abholte.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft