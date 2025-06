Polizei schliesst Verbrechen bei totem Velofahrer von Alvaneu aus

Keystone-SDA

Der am Sonntag in Alvaneu GR verstorbene Velofahrer ist nicht Opfer eines Verbrechens geworden. Dies konnten die Untersuchungsbehörden nun ausschliessen, wie es auf Nachfrage von Keystone-SDA am Dienstag hiess.

(Keystone-SDA) Der Unfall war zunächst mysteriös. Eine Person fand am späten Sonntagabend einen schwerverletzten Velofahrer am Dorfrand von Alvaneu GR. Das E-Bike des 51-Jährigen lag einige Meter entfernt in der Wiese. Trotz sofortigen Reanimationsversuchen verstarb der Mann noch vor Ort an seinen schweren Kopfverletzungen.

Die Ermittlungen gingen zunächst in alle Richtungen. Am Dienstag bestätigte die Kantonspolizei Graubünden auf Anfrage von Keystone-SDA jedoch, dass keine Hinweise auf ein Drittverschulden vorliegen.