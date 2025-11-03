Polizei schnappt 63-jährigen Einbrecher in Horw LU

Keystone-SDA

In Horw ist am Samstagabend ein mutmasslicher Einbrecher festgenommen worden. Ein zweiter Verdächtiger konnte fliehen.

(Keystone-SDA) Der 63-jährige Mann aus Serbien soll zusammen mit einem Komplizen in eine Liegenschaft an der Schöneggstrasse eingebrochen sein, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit.

Die beiden Einbrecher seien überrascht worden, hiess es im Communiqué. Einer der Männer konnte zurückgehalten und festgenommen werden. Er befindet sich in Untersuchungshaft, während der zweite Verdächtige entwischte.