Polizei schnappt Drogendealer in der Stadt Luzern

Die Luzerner Polizei hat am letzten Dienstag in der Stadt Luzern einen 29-jährigen Mann festgenommen. Er steht im Verdacht, Kokain verkauft zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der mutmassliche Drogendealer aus Ghana wurde am Nachmittag an der Maihofstrasse beobachtet, wie er Kokain an zwei Personen verkaufte. Bei der Kontrolle stellte die Polizei ein verbotenes Messer sowie Drogengeld sicher.

Die Festnahme erfolgte im Rahmen einer gezielten Kontrolle nach einem Hinweis aus der Bevölkerung.

Die Staatsanwaltschaft Luzern führt die laufenden Ermittlungen.

