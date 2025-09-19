Polizei setzt nach Selbstunfall in Bubendorf BL Taser ein
In Bubendorf BL ist am Donnerstagabend eine Polizeikontrolle nach einem Selbstunfall eskaliert. Ein alkoholisierter Autofahrer griff zwei Polizisten mit einem Schraubenschlüssel an. Diese setzten einen Taser ein und nahmen den Unfallverursacher fest.
(Keystone-SDA) Verletzt wurde beim Vorfall kurz vor 18.15 Uhr niemand, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.8 mg/l. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Verfahren eröffnet.
Der 35-jährige Autofahrer war auf der Hauptstrasse von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Stein zusammengestossen. Dabei wurde das vordere rechte Rad beschädigt, welches der Fahrer kurzerhand wechselte, wie es weiter heisst. Die zufällig anwesende Feuerwehr, die eine Übung durchführte, hinderte den Fahrer an einer Weiterfahrt. Während der Sachverhaltsaufnahme habe er er die beiden Polizisten angegriffen.