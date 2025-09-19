The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Polizei setzt nach Selbstunfall in Bubendorf BL Taser ein

Keystone-SDA

In Bubendorf BL ist am Donnerstagabend eine Polizeikontrolle nach einem Selbstunfall eskaliert. Ein alkoholisierter Autofahrer griff zwei Polizisten mit einem Schraubenschlüssel an. Diese setzten einen Taser ein und nahmen den Unfallverursacher fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Verletzt wurde beim Vorfall kurz vor 18.15 Uhr niemand, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte. Ein beim Lenker durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0.8 mg/l. Die Staatsanwaltschaft hat entsprechende Verfahren eröffnet.

Der 35-jährige Autofahrer war auf der Hauptstrasse von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Stein zusammengestossen. Dabei wurde das vordere rechte Rad beschädigt, welches der Fahrer kurzerhand wechselte, wie es weiter heisst. Die zufällig anwesende Feuerwehr, die eine Übung durchführte, hinderte den Fahrer an einer Weiterfahrt. Während der Sachverhaltsaufnahme habe er er die beiden Polizisten angegriffen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft