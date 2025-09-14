Polizei stoppt Autodiebe in gestohlenem Lieferwagen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat in der Nacht auf Sonntag in Richterswil ZH zwei Autodiebe in einem gestohlenen Lieferwagen gestoppt und festgenommen. Die 16- und 19-jährigen Franzosen hatten das Fahrzeug zuvor beim Einbruch in eine Autowerkstatt in Staad SG entwendet.

1 Minute

(Keystone-SDA) Nach dem Einbruch am Samstagabend fahndeten mehrere Patrouillen nach dem Lieferwagen. Wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilte, sichtete eine von ihnen den Wagen gegen 4 Uhr früh, als er auf der Autobahn Richtung Zürich fuhr.

Zwei Patrouille nahmen die Verfolgung auf und informierten die Kantonspolizei Zürich. In Richterswil fuhr der Lieferwagen verfolgt von den Polizei mit Blaulicht von der Autobahn ab. In Richterswil landete das Fluchtfahrzeug in einer Sackgasse.

Der Lenker setzte zurück und rammte das hinter ihm stehende Auto der Kantonspolizei St. Gallen. Bei weiteren Manövern prallte er in das zweite St. Galler Patrouillenfahrzeug. Schliesslich gelang die Festnahme der beiden Fahrzeuginsassen.

Die St. Galler Patrouillenbesatzungen übergaben die Verdächtigen den Zürcher Kollegen. Nach der Befragung wurden sie der Staatsanwaltschaft und der Jugendanwaltschaft zugeführt. Die beiden sind nicht in der Schweiz wohnhaft. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden für über 20’000 Franken.