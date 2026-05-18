Polizei stoppt in Bürglen TG betrunkenen Raser ohne Führerausweis

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Thurgau hat in der Nacht auf Samstag in Bürglen TG einen betrunkenen Raser ohne Führerausweis aus dem Verkehr gezogen. Der Mann fuhr mit 115 km/h durch die 50er-Zone.

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(Keystone-SDA) Die Polizei kontrollierte den Ungarn gegen 2.00 Uhr, wie es am Montag in einem Communiqué der Kantonspolizei Thurgau hiess. Dabei beurteilten die Einsatzkräfte den Mann als fahrunfähig. Er gab an, vor der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben.

Der Autofahrer wurde für weitere Abklärungen in Gewahrsam genommen, weil er sich unkooperativ verhielt und sowohl eine Blut- als auch eine Urinprobe verweigerte, hiess es in der Mitteilung weiter.

Dabei habe sich herausgestellt, dass der Mann um Mitternacht von einer Geschwindigkeitsmessanlage mit 115 km/h geblitzt worden ist. Nach Abzug der Sicherheitsmarge ergibt dies eine Überschreitung von 61 km/h, was einem Raserdelikt entspricht.