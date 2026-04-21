Polizei stoppt in Olten SO 26-jährigen Raser auf Motorrad

Keystone-SDA

Die Solothurner Kantonspolizei hat am Dienstagmorgen einen jungen Motorradraser gestoppt. Der 26-Jährige war laut Mitteilung mit 122 km/h in einer 50er-Zone unterwegs.

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(Keystone-SDA) Der Töfffahrer wurde um 08.46 Uhr auf der Aarauerstrasse in Richtung Postplatz erwischt und konnte von der Polizei angehalten werden. Es liege eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 56 km/h vor, heisst es weiter. Seinen Führerausweis musste der Syrer abgeben und er wird angezeigt.