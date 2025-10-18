Polizei stoppt in St. Gallen 14-Jährigen nach Strolchenfahrt

Keystone-SDA

Die St. Galler Stadtpolizei hat in der Nacht auf Samstag einen 14-Jährigen am Steuer eines Autos angehalten. Ihr war zuvor gemeldet worden, ein Auto sei gestohlen worden.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die St. Galler Stadtpolizei am Samstag mitteilte, hatte der Sohn des Fahrzeughalters beobachtet, wie das Auto seines Vaters von einer fremden Person gelenkt wurde. Auf der Ahornstrasse entdeckten dann Polizisten das entwendete Auto.

Das Auto konnte der Minderjährige entwenden, weil der Fahrzeughalter den Schlüssel in der Mittelkonsole hatte liegen lassen und das Auto entsprechend nicht verriegelte.

Abklärungen ergaben, dass der 14-Jährige vor seiner Anhaltung einen Selbstunfall verursachte, bei welchem er rückwärts gegen einen Zaun fuhr. Dabei entstand geringer Sachschaden am Fahrzeug sowie am Zaun. Der Strolchenfahrer wird wegen Entwendung zum Gebrauch zur Anzeige gebracht.