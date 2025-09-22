Polizei stoppt Mann nach Diebstahl in Schmuckgeschäft in Küssnacht
In Küssnacht SZ hat ein 29-jähriger Mann am Freitagnachmittag mehrere Ringe aus einem Schmuckgeschäft gestohlen. Die Schwyzer Kantonspolizei konnte den mutmasslichen Täter wenig später festnehmen.
(Keystone-SDA) Der Mann habe am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr ein Schmuckgeschäft in Küssnacht betreten. Nachdem er sich verschiedene Schmuckstücke zeigen liess, entwendete er in einem unbeaufsichtigten Moment mehrere Fingerringe und flüchtete, wie die Polizei am Montag mitteilte.
Polizisten der Kantonspolizei Schwyz konnten den Verdächtigen wenig später anhalten und festnehmen. Der 29-jährige Slowake befindet sich in Untersuchungshaft.
Die Staatsanwaltschaft und die Polizei klären ab, ob er für weitere Delikte verantwortlich ist, wie es im Communiqué weiter hiess.