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Polizei stoppt Raser auf Töff mit 111 km/h auf dem Berninapass

Keystone-SDA

Mit 111 statt 60 km/h ist ein Motorradfahrer am Sonntag in La Rösa GR am Berninapass gemessen worden. Die Kantonspolizei Graubünden entzog dem 58-Jährigen den Führerausweis sofort.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann war gegen 11.20 Uhr in Richtung Bernina Hospiz unterwegs, wie die Bündner Polizei am Montag mitteilte. Die Messung ergab eine Nettogeschwindigkeit von 111 Stundenkilometern, was einer Überschreitung von 51 km/h entspricht.

Eine Patrouille stoppte den Töfffahrer und nahm ihm den Führerausweis auf der Stelle ab. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.

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