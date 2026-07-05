Polizei stoppt Raser in Elsau ZH mit 184 km/h ausserorts

Keystone-SDA

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Ein 30-jähriger Autofahrer ist am Samstagabend in Elsau im Kanton Zürich mit 184 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Dem Mann wurde der Führerausweis abgenommen und er wurde vorübergehend festgenommen, wie die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Die Polizei führte die Geschwindigkeitskontrolle laut der Mitteilung am Samstagabend auf der St. Gallerstrasse ausserorts durch. Erlaubt war auf dem Abschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Der 30-jährige Portugiese muss sich wegen eines Raserdelikts vor der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland verantworten.

Während der Kontrolle hielt die Polizei zudem vier weitere Lenker an. Einem 24-jährigen Schweizer, der mit 122 km/h unterwegs war, wurde ebenfalls der Führerausweis abgenommen. Zwei 20-jährige Schweizer wurden mit 114 und 116 km/h gemessen. Ein 53-jähriger Mann fuhr mit 109 km/h in die Kontrolle.