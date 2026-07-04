Polizei stoppt Raser mit 143 km/h in Vicosoprano GR

Keystone-SDA

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Ein Autofahrer ist in Vicosoprano GR mit 63 km/h zu schnell erwischt worden. Die Polizei zog den Niederländer aus dem Verkehr und nahm ihm den Führerausweis ab.

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(Keystone-SDA) Der 54-Jährige war gegen 14.15 Uhr auf der Malojastrasse von Bregaglia in Richtung Silvaplana GR unterwegs, wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte. Eine Messung ergab eine Geschwindigkeit von 143 km/h netto bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.

Der Mann wurde bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.