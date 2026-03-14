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Polizei stoppt Raser mit 152 km/h ausserorts in Hägendorf SO

Keystone-SDA

Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Samstag in Hägendorf SO mit einer Geschwindigkeit von 152 km/h geblitzt worden. Erlaubt waren auf dem Streckenabschnitt 80 km/h. Der Mann wurde wegen eines Raserdelikts zur Anzeige gebracht.

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(Keystone-SDA) Die Solothurner Kantonspolizei führte an der Solothurnerstrasse in Fahrtrichtung Egerkingen eine Geschwindigkeitskontrolle durch, wie diese am Samstag mitteilte. Das Messgerät erfasste das Fahrzeug des Schweizers demnach kurz vor 00.30 Uhr.

Nach dem Abzug der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranz betrug die strafbare Geschwindigkeitsüberschreitung 65 km/h. Eine Patrouille hielt den verantwortlichen Lenker an, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Die Beamten nahmen ihm den Führerausweis zuhanden der Administrativbehörde ab.

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