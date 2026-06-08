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Polizei sucht Beteiligte an Schlägerei in der Berner Aarbergergasse

Keystone-SDA

In der Berner Aarbergergasse sind in der Nacht auf Samstag mehrere Personen aneinander geraten. Eine Person wurde bei der Schlägerei verletzt, eine weitere zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Schlägerei bereits wieder aufgelöst. Die Polizei hielt fünf Personen an, drei davon brachte sie auf die Polizeiwache, wie aus einer Mitteilung der Kantonspolizei vom Montag hervorgeht.

Weitere mutmassliche Beteiligte konnte die Polizei vor Ort trotz sofortiger Nachsuche keine mehr auffinden. Sie hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Aarbergergasse gilt als ein Hotspot des Berner Nachtlebens.

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