Polizei verhaftet an Flughafen vier Personen nach Diebstählen

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat am Flughafen Zürich-Kloten seit Freitag vier Personen im Zusammenhang mit Diebstählen festgenommen. Drei Frauen sollen Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Franken gestohlen haben, ein Mann wird wegen eines Schmuckdiebstahls verdächtigt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zwei der Frauen fielen der Polizei am Freitagnachmittag in einem Duty-Free-Shop auf, wie die Zürcher Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Bei der Kontrolle ihres Gepäcks stellten die Polizisten demnach gestohlene Tabakwaren fest. Ermittlungen führten zu einer Mittäterin, die ebenfalls unbezahlte Ware bei sich trug.

Insgesamt sollen die Rumäninnen im Alter von 22 bis 35 Jahren Tabakwaren im Wert von über zwölftausend Franken in ihrem Gepäck versteckt haben, hiess es in der Mitteilung. Sie wurden verhaftet und der Staatsanwaltschaft übergeben.

Der mutmassliche Schmuckdieb wurde am Sonntagmorgen bei einer Kontrolle im Gate-Bereich gefasst, schrieb die Kantonspolizei weiter. Sein Signalement habe mit jenem des Täters eines kürzlich verübten Schmuckdiebstahls übereingestimmt. Der 67-jährige Pole wird verdächtigt, in einer Zürcher Boutique Schmuck im Wert von über 200’000 Franken gestohlen zu haben. Auch er wurde der Staatsanwaltschaft übergeben.

