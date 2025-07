Polizei verhaftet flüchtigen Messerstecher von Brittnau AG

Keystone-SDA

Zwei Tage nach dem Messerangriff in Brittnau AG haben Polizeifahnder den mutmasslichen Täter in Zürich festgenommen. Der 46-jährige Ire soll am Dienstagabend seine frühere Partnerin schwer verletzt haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 47-jährige Frau war am Dienstag gegen 19 Uhr auf einem Fussweg bei den Wiggerhöfen unterwegs. Unvermittelt tauchte ein Mann auf – er griff die Spaziergängerin an und fügte ihr tiefe Schnittverletzungen im Gesicht zu.

Die Polizei ging bereits in der ersten Mitteilung vom Mittwoch von einem Beziehungsdelikt aus. Sie suchte nach dem Ex-Partner der Frau. Diese Fahndung blieb zunächst erfolglos. Die Ermittlungen führten nun aber auf die Spur des 46-Jährigen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der dringend tatverdächtige Ire wurde am Donnerstag festgenommen.

Die angegriffene Frau musste am Dienstag ins Spital gebracht und dort gleich operiert werden. Sie dürfte das Spital demnächst wieder verlassen, schrieb die Polizei am Freitag.