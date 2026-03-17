Polizei verhaftet im Zürcher Oberland drei Drogendealer

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in Ebmatingen und Uster drei Drogendealer verhaftet. Insgesamt stellte sie über 22 Kilogramm Kokain und rund 90'000 Franken Bargeld sicher.

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(Keystone-SDA) Die Fahnder verhafteten am vergangenen Freitag einen 21-jährigen Schweizer in Ebmatingen, der gerade dabei war, aus einem Versteck rund 50 Gramm Kokain zu holen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mit.

Ein 60-Jähriger, der ebenfalls anwesend war, versuchte zuerst noch vor der Polizeikontrolle zu flüchten. Die Fahnder konnten ihn aber einholen und ebenfalls verhaften.

Den dritten Dealer, ein ebenfalls 21-jähriger Schweizer, verhaftete die Polizei schliesslich in Uster. Allen drei Tatverdächtigen wird Betäubungsmittelhandel vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft.