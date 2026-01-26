Polizei verhaftet in Weiningen zwei Personen nach Verfolgungsjagd

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Montag auf der A1 kurz nach dem Gubristtunnel in Weiningen zwei Personen verhaftet, die sich einer Polizeikontrolle entziehen wollten. Während der Verfolgungsjagd gaben Polizisten mehrere Schüsse auf das Fahrzeug ab, verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie in solchen Fällen üblich, prüfe die Staatsanwaltschaft die Umstände der Schussabgabe, teilte die Kantonspolizei Zürich mit.

Eine Patrouille der Stadtpolizei wollte kurz vor Mitternacht in Winterthur ein Fahrzeug kontrollieren. Der Lenker reagierte nicht auf die Haltezeichen und flüchtete auf der Autobahn A1 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Zürich/Bern.

Kurz vor dem Gubristtunnel kam es zu einem Stau. Das Fluchtfahrzeug drängte sich zwischen den stehenden Fahrzeugen durch und kollidierte mit einem Patrouillenfahrzeug, wie die Polizei weiter schreib. Daraufhin gaben Polizisten mehrere Schüsse auf das Fahrzeug ab, wie es weiter heisst.

Im Gubristtunnel raste der Lenker weiter. Als es kurz nach dem Tunnel erneut zu einem weiteren Stau kam, konnte die Polizei den 17-jährigen deutschen Lenker und seine 22-jährige italienische Beifahrerin festnehmen.