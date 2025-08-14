The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizei verhaftet in Winterthur zwei mutmassliche Drogendealer

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Winterthur hat am Dienstag einen 41-jährigen Mann und seine gleichaltrige Partnerin verhaftet und wegen des Verdachts auf Drogenhandel angezeigt. Bei einer Hausdurchsuchung wurden grössere Mengen Drogen sowie Bargeld und Waffen gefunden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Wohnung der beiden Schweizer wurden unter anderem 1 Kilogramm Amphetamin, mehr als 500 Gramm Kokain, mehrere hundert Gramm Marihuana, rund 100 Gramm Haschisch, über 100 Gramm Ketamin, MDMA und halluzinogene Pilze sichergestellt, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte.

Zudem wurden über 2000 Franken Bargeld, mehrere Schusswaffen und verbotene Schlagringe sichergestellt. Die Polizei durchsuchte die Wohnung im Auftrag der Staatsanwaltschaft.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
7 Likes
10 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft