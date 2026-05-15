Polizei verhaftet nach Bootseinbrüchen in Rorschach SG zwei Männer

Nach Einbrüchen in zwei Motorboote in Rorschach in der Nacht auf Freitag hat die Polizei zwei Männer festgenommen. Über Auffahrt wurde im Kanton St. Gallen gleich mehrmals eingebrochen, darunter in ein Büroprovisorium, zwei Baucontainer sowie acht Kellerabteile. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.

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(Keystone-SDA) Kurz vor vier Uhr am Freitag erhielt der Besitzer eines Motorbootes einen Alarm auf sein Mobiltelefon und informierte die St. Galler Kantonspolizei, wie diese am Freitag in einer Mitteilung schrieb. Über eine am Boot angebrachte Kamera konnte er den Einbruch mitverfolgen. Eine Patrouille stellte fest, dass beim Kleinboothafen in ein weiteres Boot eingebrochen worden war.

Wenig später nahm die Polizei am Hauptbahnhof in Rorschach zwei Marokkaner im Alter von 17 und 26 Jahren fest. Sie sollen für die Einbrüche verantwortlich sein und werden bei der Staatsanwaltschaft sowie der Jugendstaatsanwaltschaft angezeigt.

In unterschiedlichen Orten im Kanton brachen Unbekannte über Auffahrt zudem in ein Büroprovisorium, zwei Baucontainer, acht Kellerabteile, ein Einfamilienhaus, einen Wohnwagen sowie in drei Autos ein. Gestohlen wurden unter anderem mehrere hundert Franken Bargeld, Schlüssel und ein Luftkompressor. Bei mehreren Einbrüchen ist noch unklar, was die Täter mitgehen liessen.