Polizei verhaftet Schwarzarbeiter auf Kanti-Baustelle in Sargans SG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen sowie das kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit haben bei einer Kontrolle der Baustelle der Kantonsschule Sargans Fälle von Schwarzarbeit aufgedeckt. Drei Arbeiter wurden vorläufig festgenommen.

(Keystone-SDA) Die Kontrolleure stellten am Dienstagmorgen einen 50-jährigen Vietnamesen, einen 27-jährigen Kosovaren und einen 48-jährigen Albaner fest, welche keine der nötigen Bewilligungen besassen. Das teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Der Albaner versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, konnte jedoch angehalten werden.

Das Migrationsamt verfügte für den 27-Jährigen und den 48-Jährigen Wegweisungen sowie Einreiseverbote. Die Staatsanwaltschaft erliess Strafbefehle. Diese sind noch nicht rechtskräftig. Beim 50-jährigen Arbeiter befänden sich straf- und ausländerrechtliche Massnahmen in Prüfung, hiess es in der Mitteilung weiter.

Bei der Staatsanwaltschaft werden auch die Arbeitgeber der Männer, welche als Subunternehmer tätig waren, angezeigt. Ob ferner Verstösse im Bereich der Abrechnung von Sozialversicherungsbeiträgen und von Quellensteuer vorliegen, werde derzeit abgeklärt.

Der Kanton St. Gallen teilte mit, dass das Hochbauamt sämtliche nicht gemeldeten Sub-Unternehmen per sofort von der Baustelle verwiesen und die Erstunternehmen kontaktiert habe.

Auf der Baustelle der Kantonsschule Sargans wurden bereits im August 2024 Schwarzarbeiter entdeckt. Das Bau- und Umweltdepartement bat daraufhin die zuständigen Behörden, vermehrt Kontrollen auf den kantonseigenen Baustellen durchzuführen.