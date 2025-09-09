The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Polizei verhaftet Tankstellen-Räuber von Dintikon AG

Keystone-SDA

Ein maskierter Mann hat am Montagabend eine Tankstelle in Dintikon AG überfallen. Die Polizei nahm den 23-Jährigen nur wenige Minuten nach der Tat fest.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Schweizer sei unweit des Tatorts im Rahmen einer sofort eingeleiteten, gross angelegten Fahndung entdeckt worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit.

Der Festgenommene soll kurz vor 23 Uhr die Tankstelle betreten haben: Mit einem Messer bewaffnet forderte er dort gemäss Polizeiangaben von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss – die Flucht dauerte aber nur kurz.

Die Kantonspolizei ermittelt nun, die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft