Polizei verhaftet Tankstellen-Räuber von Dintikon AG

Keystone-SDA

Ein maskierter Mann hat am Montagabend eine Tankstelle in Dintikon AG überfallen. Die Polizei nahm den 23-Jährigen nur wenige Minuten nach der Tat fest.

(Keystone-SDA) Der Schweizer sei unweit des Tatorts im Rahmen einer sofort eingeleiteten, gross angelegten Fahndung entdeckt worden, teilte die Kantonspolizei Aargau am Dienstag mit.

Der Festgenommene soll kurz vor 23 Uhr die Tankstelle betreten haben: Mit einem Messer bewaffnet forderte er dort gemäss Polizeiangaben von einer Angestellten die Herausgabe von Bargeld. Anschliessend flüchtete er zu Fuss – die Flucht dauerte aber nur kurz.

Die Kantonspolizei ermittelt nun, die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.