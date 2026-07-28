Polizei verhaftet zwei Männer nach Gewalttaten in Freiburg

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Freiburg hat zwei mutmassliche Täter nach gewalttätigen Übergriffen in der Kantonshauptstadt festgenommen. Bei den voneinander unabhängigen Vorfällen wurden zwei Männer verletzt und mussten ins Spital gebracht werden.

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(Keystone-SDA) Der erste Übergriff ereignete sich am 12. Juli, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte. Ein 38-jähriger Mann erlitt dabei schwere Halsverletzungen durch eine Glasscherbe. Der mutmassliche Täter, ein 27-jähriger Mann aus Guinea, wurde am folgenden Tag festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Zwei Tage später, am 14. Juli, wurde ein 20-jähriger Mann durch mehrere Messerstiche am Arm schwer verletzt. Den mutmasslichen Täter, einen 19-jährigen afghanischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz im Kanton Freiburg, spürten die Ermittler in Frankreich auf. Er wurde dort im Hinblick auf seine Auslieferung festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen sich das Opfer und der mutmassliche Täter in beiden Fällen gekannt haben. Die Staatsanwaltschaft hat Strafverfahren eröffnet.