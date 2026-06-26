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Polizei vermutet Fahrlässigkeit bei Waldbrand in Horw LU

Keystone-SDA

Bei einem Brand im Bireggwald in Horw LU ist am Freitagnachmittag eine Waldfläche von gut zehn Quadratmetern beschädigt worden. Die Luzerner Polizei geht von einer fahrlässigen Brandursache aus und sucht Personen, die Beobachtungen gemacht haben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Feuerwehr verhinderte ein grossflächiges Ausbreiten des Feuers, wie die Polizei mitteilte. Die Einsatzkräfte löschten mehrere brennende Bäume. Nach Erkenntnissen der Ermittler wurde das Feuer durch eine nicht vollständig erloschene Feuerstelle ausgelöst.

Die Polizei erliess einen Zeugenaufruf. Im Kanton gilt seit Donnerstag ein absolutes Feuerverbot. Das Feuerwehrinspektorat der Gebäudeversicherung Luzern und die Polizei appellierten an die Bevölkerung, das Verbot einzuhalten. Wegen der anhaltenden Trockenheit sei die Gefahr für Waldbrände derzeit besonders gross.

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