Polizei zieht in Schmerikon SG 85-Jährigen aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Freitagmorgen in Schmerikon SG einen 85-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann hatte zuvor mehrere Selbstunfälle verursacht. Die Polizei stufte ihn als fahrunfähig ein. Er musste seinen Führerausweis abgeben.

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(Keystone-SDA) Die Beamten stellten am Fahrzeug des 85-Jährigen einige frische Beschädigungen fest, als sie den Mann kurz vor 6.30 Uhr kontrollierten, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung. Der Mann gab an, zuvor einen Selbstunfall verursacht zu haben, konnte den Unfallort jedoch nicht näher bezeichnen.

Ermittlungen der Patrouille ergaben, dass der Mann von Neuhaus in Richtung Schmerikon fuhr, hiess es in der Mitteilung weiter. Während der Fahrt sei das Auto in Neuhaus zu weit nach rechts gekommen und mit einen Betonpfeiler kollidiert. Dabei sei der vordere rechte Pneu stark beschädigt worden.

Der 85-Jährige hielt an und wechselte mit unbeteiligten Drittpersonen den Reifen. Danach setzte der Mann seine Fahrt fort. Dabei kollidierte das Auto auf der A15 an zwei Stellen erneut rechtsseitig mit der Leitplanke. Im Uznabergtunnel kam es zudem zu einer Kollision mit dem Tunnelbankett.

Der Mann musste eine Blut- und Urinprobe abgeben.