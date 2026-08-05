Polizeihund spürt in Hospental UR verunfallten Autofahrer auf

Keystone-SDA

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Ein Hund der Kantonspolizei Uri ist am Mittwochmorgen erfolgreich der Spur des Alkohols gefolgt: Er fand in Hospental einen betrunkenen Autofahrer, der sich nach einem Unfall aus dem Staub gemacht hat.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei mitteilte, wurde ihr um 5.30 Uhr gemeldet, dass sich in Hospental im steilen Grasland zwischen der alten und neuen Gotthardstrasse ein leeres Auto befindet. Eine Polizeipatrouille rückte aus und bot zur Unterstützung einen Diensthund auf.

Der Hund namens Lua konnte den Fahrzeuglenker rasch aufspüren, wie die Kantonspolizei mitteilte. Es handelt sich bei diesem um einen 26-Jährigen, der nicht nur über keinen Führerausweis verfügte, sondern auch alkoholisiert war. Der Atemalkoholtest gab einen Wert von umgerechnet 1,0 Promille.

Die Polizei zeigt den Mann bei der Staatsanwaltschaft Uri an. Den Sachschaden bezifferte sie auf 5000 Franken.