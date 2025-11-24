Polizeihund stellt Juwelier-Einbrecher in Wädenswil

Keystone-SDA

Der Polizeihund "Lee vom blauen Mistral" hat in der Nacht auf Montag in einem Wald in Wädenswil einen Mann gestellt, der zuvor in ein Schmuckgeschäft eingebrochen war. Zwei mutmassliche Mittäter sind noch auf der Flucht.

(Keystone-SDA) Bei der Kantonspolizei gingen gegen 3.15 Uhr mehrere Meldungen über einen Einbruch in ein Schmuckgeschäft ein. Ein Bewohner konnte drei flüchtende Personen beobachten, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Kurze Zeit später stellte ein Polizeihund in einem Waldstück einen 49-jährigen Kosovaren, den die Polizisten danach verhafteten, wie es weiter heisst. Zwei weiteren mutmasslichen Mittätern gelang die Flucht. Auch vom erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Franken fehlt noch jede Spur.