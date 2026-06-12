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Polizeikommandant von Uster räumt Posten nach Vertrauensverlust

Keystone-SDA

Die Stadt Uster trennt sich per sofort im gegenseitigen Einvernehmen vom Kommandanten der Stadtpolizei. Grund für die Auflösung des Arbeitsverhältnisses ist ein beidseitiger Vertrauensverlust.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Bis zur Neubesetzung des Polizeikommandos bleibe die Führung der Stadtpolizei ad interim bei dessen Stellvertreter Sascha Buchmann, teilte die Stadt Uster am Freitag mit.

Der Stadtrat Uster hatte den Kommandanten der Stadtpolizei seit dem 26. März beurlaubt, wie er bereits früher mitteilte. Und zwar, weil offenbar Basis für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit fehlte.

Hintergrund des Vertrauensverlustes war das Verhalten des Kommandanten im Rahmen einer laufenden internen Untersuchung. Diese befasste sich mit einer Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Ein strafrechtlich relevantes Verhalten lag nicht vor, wie der Stadtrat damals schrieb.

Nun aber seien der Stadtrat Uster und der Kommandant der Stadtpolizei übereingekommen, sich aufgrund des erfolgten beidseitigen Vertrauensverlusts im gegenseitigen Einvernehmen zu trennen. Das Arbeitsverhältnis wird per Ende Oktober aufgelöst, bis dahin bleibt der Kommandant freigestellt.

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