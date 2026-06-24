Polizeiposten Meggen LU schliesst am 29. Juni

Keystone-SDA

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Der Polizeiposten Meggen wird am 29. Juni zum letzten Mal geöffnet sein. Danach sollen Schaltergeschäfte über den Polizeiposten Ebikon abgewickelt werden, wie die Luzerner Polizei am Mittwoch bekanntgab.

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(Keystone-SDA) Mit der Schliessung setzt die Luzerner Polizei die Organisationsentwicklung «oe2030» um. Mit der Reorganisation sollen die Polizistinnen und Polizisten künftig mehr auf Patrouille unterwegs sein und weniger hinter dem Schalter sitzen. Der Kantonsrat hatte einem entsprechenden Planungsbericht über die Leistungen der Luzerner Polizei 2022 zugestimmt.

Für die Gemeinden Meggen, Adligenswil, Udligenswil und Meierskappel wird künftig der Polizeiposten Ebikon zuständig sein. Erste Ansprechperson vor Ort ist Markus Portmann, der im Rahmen des sogenannten Community Policing die Region vollamtlich betreut, wie es hiess.