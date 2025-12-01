Polizeiposten Wolhusen LU wird nach Ruswil LU verlegt

Keystone-SDA

Die Polizeiposten Wolhusen und Ruswil sollen bis frühestens 2028 in einem gemeinsamen Neubau nach Ruswil zusammengezogen werden. Bis dahin bleiben beide Polizeiposten geöffnet, wie die Luzerner Staatskanzlei am Montag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Gemeinde Ruswil plant den Neubau auf gemeindeeigenem Areal im Gewerbegebiet in der Bielbachmatte, wie dem Communiqué zu entnehmen war. Im Neubau sollen neben der Polizei die Feuerwehr und der Werkhof zusammengeführt werden.

Über 40 mögliche Standorte in Werthenstein, Wolhusen und Ruswil seien geprüft worden. Der Neubau soll alle Anforderungen an einen «modernen, nachhaltigen sowie kundenfreundlichen Polizeistandort» erfüllen, wie es weiter hiess. Bezugsbereit ist der Posten laut Mitteilung frühestens Ende 2028.

Nach der künftigen Schliessung des Postens Wolhusen sollen dort regelmässige Sprechstunden im Gemeindehaus angeboten werden.

Die Zusammenlegung der Polizeiposten ist Teil der Organisationsentwicklung 2030 der Luzerner Polizei, welche das Kantonsparlament 2022 beschlossen hatte. Die Polizistinnen und Polizisten sollen künftig mehr auf Patrouille sein und weniger hinter dem Schalter sitzen.