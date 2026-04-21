Polizisten verhaften mutmasslichen Tankstellenräuber in Rümlang

Keystone-SDA

Zwei Kantonspolizisten haben am Sonntag in Rümlang einen mutmasslichen Tankstellenräuber verhaftet. Sie erkannten den Mann aufgrund eines Fahndungsbildes wieder. Die Tankstelle war neun Tage zuvor überfallen worden.

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(Keystone-SDA) Bei dem Überfall erbeutete der Räuber mehrere hundert Franken und beschädigte die Einrichtung, wie die Kantonspolizei Zürich am Dienstag mitteilte. Eine Mitarbeiterin des Tankstellenshops in Rümlang bedrohte er mit einem gefährlichen Gegenstand.

Bei der Kontrolle am Bahnhof Rümlang neun Tage danach habe sich der Verdacht erhärtet, dass es sich bei dem 18-jährigen Schweizer um den gesuchten Räuber handle, teilte die Kantonspolizei mit.