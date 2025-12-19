The Swiss voice in the world since 1935
Post stellt weiter Sendungen überallhin zu

Keystone-SDA

Die Post muss auch in Zukunft in alle ganzjährig bewohnten Häuser Sendungen zustellen. Einen Vorschlag, die Post nur noch in ganzjährig bewohnten Siedlungen zuzustellen, lässt der Bundesrat fallen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Damit kommen Briefe, Pakete und Zeitungen auch künftig mindestens so wie bisher, teilte der Bundesrat am Freitag mit. Die vorgeschlagene Änderung des Siedlungsbegriffs war in der Vernehmlassung zur Revision der Postgesetzgebung auf grosse Kritik gestossen.

Unter anderem der Gewerkschaftsbund, die Arbeitsgemeinschaft für die Berggebiete, der Hauseigentümerverband und die Vereinigung aktiver Seniorinnen- und Selbsthilfeorganisationen sprachen sich dagegen aus.

