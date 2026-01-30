Posträuber nach kurzer Flucht in Frick AG festgenommen

Keystone-SDA

Ein bewaffneter Mann hat am Donnerstagabend die Postfiliale in Frick AG überfallen. Nach einer Fahndung nahm die Kantonspolizei den Tatverdächtigen, einen 46-jährigen Schweizer, sowie eine 45-jährige Schweizerin fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Mann hatte kurz nach 17.30 Uhr die Postfiliale betreten und das Personal mit einer Waffe bedroht, wie die Kantonspolizei Aargau am Freitag mitteilte. Er habe Bargeld gefordert und sei mit einer Beute von mehreren Tausend Franken zu Fuss geflüchtet.

Drittpersonen alarmierten umgehend die Polizei, die eine gross angelegte Fahndung einleitete. Nur wenige Minuten später sei die Regionalpolizei Oberes Fricktal unweit der Postfiliale auf den mutmasslichen Räuber gestossen.

Er habe eine Tasche mit einer Waffe und mutmasslichem Deliktsgut mit sich geführt. Die Polizei prüfe, ob er mit weiteren Raubüberfällen in Verbindung stehe.

In der Umgebung sei eine tatverdächtige Frau angehalten und kontrolliert werden. In welchem Zusammenhang sie mit dem Raub stehe, sei Gegenstand laufender Ermittlungen.