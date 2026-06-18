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Prager Burg stellt Böhmische Kronjuwelen aus

Keystone-SDA

Nur für wenige Tage bietet sich Prag-Touristen Ende September eine besondere Gelegenheit: Der tschechische Präsident Petr Pavel hat entschieden, dass die Böhmischen Kronjuwelen vom 18. bis 28. September für die Öffentlichkeit ausgestellt werden. Neben Wenzelskrone, Reichsapfel und Reichszepter wird auch ein mit Gold besticktes Krönungsgewand aus dem Jahr 1653 zu sehen sein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Kronjuwelen gelten als Teil des nationalen Kulturerbes des Landes und werden nur selten und zu besonderen Anlässen ans Licht gebracht. Um sie aus der Aufbewahrungskammer im Prager Veitsdom zu holen, müssen sieben Würdenträger zusammenkommen, die jeweils über einen der Schlüssel für die sieben Schlösser verfügen.

Grosser Andrang

Bei der letzten Zurschaustellung im September 2025 gingen mehr als 51.500 Menschen an den Meisterwerken der Juwelier- und Goldschmiedekunst vorbei. «Die Zahlen sagen alles», merkte Präsident Pavel an. «Das Interesse der Tschechen an ihrer eigenen Geschichte und Staatlichkeit erfreut mich, und bestätigt mich vor allem darin, dass es sinnvoll ist, die Kronjuwelen einmal im Jahr auszustellen.»

In einer begleitenden Ausstellung wird daran erinnert, dass vor 500 Jahren mit Ferdinand I. der erste Habsburger den böhmischen Königsthron bestieg. Erst mit dem Zusammenbruch Österreich-Ungarns im Ersten Weltkrieg endete die Monarchie. Der Eintritt zur Kronjuwelen-Ausstellung ist kostenlos, es muss aber mit längeren Wartezeiten gerechnet werden.

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