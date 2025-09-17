Praktischer Einsatz künftig auch in Baselbieter Pädagogikausbildung
Ab dem 1. August wird der Fachmaturitätskurs Pädagogik im Kanton Baselland um einen Praxiseinsatz ergänzt, wie die Regierung am Mittwoch mitteilte. Er umfasst 150 Arbeitsstunden in einem Kindergarten oder an einer Primarschule.
(Keystone-SDA) Der neue Praxiseinsatz für Pädagogik wird ab 1. August 2026 obligatorisch, wie es in der Mitteilung heisst. Fachmaturandinnen und -maturanden sollen so einen praktischen Einblick in den Lehralltag erhalten und besser auf die Berufswahl vorbereitet sein.
Die Praktika werden jeweils durch Unterricht im Fach Pädagogik und Psychologie an der Fachmittelschule begleitet, wie die Regierung weiter schreibt. Zudem müsse die Fachmaturitätsarbeit zwingend einen Bezug zum Praxiseinsatz aufweisen.
An den Praktika beteiligte Lehrpersonen werden zudem für ihre Betreuungsarbeit entschädigt. Die vom Bildungsrat bereits genehmigten Änderungen würden kostenneutral in Kraft treten.
Andere Richtungen wie die für soziale Arbeit oder für Gesundheit kennen seit langem ein Praktikumsobligatorium.