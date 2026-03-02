The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Preisüberwacher vor allem mit Energie-Tarifen beschäftigt

Keystone-SDA

Der Preisüberwacher hat sich im vergangenen Jahr vor allem um Tarife in den Bereichen Energie, Gesundheitswesen, der Brief- und Paketpost gekümmert. Von dort kamen die meisten Bürgermeldungen. Die allermeisten Anträge gab es zu Wasser-, Abwasser- und Abfallgebühren.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In verschiedenen zentralen Bereichen hätten spürbare Entlastungen erzielt werden können, hiess es an der Jahresmedienkonferenz des Preisüberwachers am Montag in Bern. Dessen Interventionen hatten demnach Auswirkungen in dreistelliger Millionenhöhe.

Mit den Betreibern der Gas-Hochdrucknetze, einem Fernwärmeanbieter, der Post, dem führenden Anbieter für bargeldlose Zahlungsverkehrsdienstleistungen sowie verschiedenen digitalen Plattformen konnte der Preisüberwacher nach eigenen Angaben einvernehmliche Regelungen zum Vorteil der Kundinnen und Kunden abschliessen.

Keine vertragliche Lösung erreichen konnte er mit der Hotelbuchungsplattform Booking.com. Folglich habe er eine Verfügung zur Senkung ihrer durchschnittlichen Kommissionssätze erlassen. Juristisch ist die Angelegenheit noch offen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft