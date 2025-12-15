Preisangabe bei Coiffeur und Co.: Mehrheit der Preise sind korrekt

Keystone-SDA

Bei rund einem Viertel der Barbershop, Coiffeurgeschäft oder Kosmetikstudio werden die Preise unvollständig, fehlerhaft oder gar nicht angegeben. Das ergab die diesjährige Kontrollkampagne des Bundes.

(Keystone-SDA) Im Rahmen der Kontrollkampagne des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) wurden in diesem Jahr die Preise in 3651 Barbershops, Coiffeurgeschäfte und Kosmetikstudios überprüft. Die überwiegende Mehrheit davon habe ihre Preise richtig angegeben, teilte das Seco am Montag mit.

Etwa bei jedem zehnten der Barbershop, Coiffeur- oder Kosmetikstudio seien fehlende Preisanschriften für Waren und Dienstleistungen im Geschäft oder im Schaufenster festgestellt worden, hiess es in der Medienmitteilung. Bei weiteren 12 Prozent der kontrollierten Geschäfte seien die Preise unvollständig oder fehlerhaft angeschrieben worden.

Weniger als ein Viertel aller kontrollierten Anbieter mussten von den kantonalen Vollzugsstellen aufgefordert werden, mangelhafte Preisangaben im Nachhinein zu beheben. In 15 Fällen sei die auferlegte Frist nicht eingehalten worden. Das zog laut Bund gesamthaft acht Bussen und sieben Strafanzeigen nach sich.

Die Preisbekanntgabe sei ein wichtiges Instrument des lauteren Wettbewerbs und des Konsumentenschutzes, hiess es in der Medienmitteilung. Darauf will das Staatssekretariat für Wirtschaft die Anbieter mit der jährlich stattfindenden Kontrollkampagne sensibilisieren. Die nächste Prüfung werde sich der Preisbekanntgabe von Garagen widmen.