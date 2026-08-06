Preise für Eigenheime steigen im Kanton Schwyz deutlich

Keystone-SDA

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Im Kanton Schwyz sind die Preise für Eigentumswohnungen und Einfamilienhäuser innerhalb eines Jahres überdurchschnittlich gestiegen. Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) rechnet nicht mit einer Trendwende.

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(Keystone-SDA) Gemäss einer Mitteilung der SZKB vom Donnerstag stiegen die Preise von Mitte 2025 bis Juni 2026 für Eigentumswohnungen um 6,3 Prozent. Die Preise für Einfamilienhäuser lagen im Kanton Schwyz zur Jahresmitte 5,6 Prozent über dem Vorjahreswert. Landesweit betrug das Plus in beiden Kategorien bei 4,3 Prozent.

Als Gründe für die Verteuerung des Wohneigentums nannte die SZKB die anhaltend hohe Nachfrage, die attraktive Lage des Kantons, die tiefen Zinsen und das knappe Angebot an Wohneigentum. Zudem sei das Angebot an Mietwohnungen im Kanton Schwyz beschränkt. Die Kantonalbank geht deswegen davon aus, dass die Preise für das Wohneigentum auch in der zweiten Jahreshälfte steigen werden, wenn auch etwas weniger stark.