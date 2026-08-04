Preise für Generalabonnements steigen weniger stark als geplant

Keystone-SDA

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Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden ab Dezember teurer. Allerdings werden die Tarife vor allem bei den Generalabonnements weniger stark steigen als noch im März von der Branchenorganisation Alliance Swisspass angekündigt.

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(Keystone-SDA) So werde ein GA der 2. Klasse künftig 4095 statt 4195 Franken und eines der 1. Klasse 6770 statt 6850 Franken kosten, teilte Alliance Swisspass am Dienstag mit.

Das Halbtax-Abo für Erwachsene wird um fünf Franken erhöht. Der Bonus der Guthaben-Pakete beim Halbtax Plus bleibt unverändert. Für Kinder, Jugendliche und Familien würden die Preise gar nicht oder nur geringfügig erhöht.

Die durchschnittliche Erhöhung der Tarife beträgt gemäss Communiqué somit 3,6 statt 3,9 Prozent. Regionale ÖV-Verbünde legen ihre Tarifanpassungen eigenständig fest.