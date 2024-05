Preisverleihung Cannes begonnen – bestes Drehbuch für “The Substance”

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Die französische Regisseurin Coralie Fargeat ist bei den Filmfestspielen Cannes mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet worden. Ihr Body-Horrorfilm “The Substance” ist mit Demi Moore besetzt und setzt sich auf drastische Weise mit Schönheitsbildern auseinander.

Fargeat dankte am Samstagabend auf der Bühne ihrer Hauptdarstellerin Moore und sagte: “Der Film handelt von Frauen und davon, was Frauen in der Welt immer noch erleben müssen.” Sie dankte allen Frauen, die ihre Stimme erheben und sagte: “Ich glaube wirklich, wir brauchen eine Revolution, und ich glaube nicht, dass sie schon begonnen hat.”

Die 77. Filmfestspiele gehen am Samstagabend mit der Verleihung der Goldenen Palme und weiteren Auszeichnungen zu Ende. Durch die Abschlussgala führt die französische Schauspielerin Camille Cottin.