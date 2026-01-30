Primarschule in Reute AR öffnet nach einer Bedrohung wieder

Keystone-SDA

Nach der Schliessung der Primarschule in Reute AR wegen einer Bedrohung durch einen Vater kurz vor den Sportferien wird der Unterricht am kommenden Dienstag wieder aufgenommen. Gespräche hätten die Situation entschärft, schrieb die Gemeinde in einer Mitteilung.

(Keystone-SDA) Was genau zur Schliessung der Schule am 22. und 23. Januar geführt hatte, führte die Gemeinde Reute AR auch in der neuesten Mitteilung vom Freitag nicht weiter aus. Sie teilte jedoch mit: «Mit der Person, durch deren Verhalten die Bedrohungslage ausgelöst wurde, fand eine Aussprache statt.»

Es sei eine Vereinbarung getroffen worden, die den Schulstart nach den Ferien wieder ermögliche. Die Lage wird zusammen mit den Behörden laufend weiter beurteilt und die getroffenen Massnahmen gewähren einen «geordneten und verlässlichen» Schulbetrieb, heisst es im Communiqué weiter.

Kurz vor den Sportferien hatte die Schule in einem Brief an die Eltern geschrieben, dass es zu Bedrohungen und «konkreten, sicherheitsrelevanten Vorfällen im schulischen Umfeld» gekommen sei. Auf Anfragen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA zu den Hintergründen gaben die Behörden damals wie auch am Freitag keine weiteren Auskünfte.