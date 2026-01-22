Primarschule in Reute AR bleibt wegen Drohungen geschlossen

Keystone-SDA

Die Verantwortlichen der Primarschule in Reute AR haben am Donnerstag wegen Drohungen eines Elternteils die Schule geschlossen. Das schreiben sie in einem Brief an die Eltern.

(Keystone-SDA) In den vergangenen Tagen sei es zu Bedrohungen und «konkreten sicherheitsrelevanten Vorfällen im schulischen Umfeld» gekommen, heisst es im Schreiben. Eine Lehrperson und Schulkinder seien durch einen Elternteil bedroht worden. Einzelne Kinder hätten deshalb den Unterricht bereits nicht mehr besucht. Zuerst berichtete Blick online über den Fall.

Die Schulpräsidentin von Reute AR wollte sich auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht zum Vorfall äussern. Sie bestätigte aber die Echtheit des Schreibens, das von ihr und dem Schulleiter unterzeichnet wurde. Gemäss diesem bleibt die Schule auch am Freitag geschlossen. Danach finden die Sportferien statt.

Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden habe Kenntnis von der Schulschliessung, erklärte ein Sprecher am Donnerstagvormittag. Einen Polizeieinsatz habe es diesbezüglich jedoch nicht gegeben. Auch sei bisher keine Anzeige bei der Polizei eingegangen.