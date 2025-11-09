Prinz George nimmt an Veranstaltung für gefallene Soldaten teil

Keystone-SDA

Grosser Auftritt für den kleinen Thronfolger in spe: Der britische Prinz George hat am Samstag in Begleitung seiner Familie erstmals an einer traditionellen Gedenkveranstaltung für gefallene Soldaten des Königreichs teilgenommen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zusammen mit seiner Mutter, Prinzessin Kate, seinem Grossvater, König Charles III., und dessen Frau, Königin Camilla, verfolgte der Zwölfjährige die Zeremonie in der Royal Albert Hall in London.

Georges Vater, Thronfolger Prinz William, war nicht anwesend. Der 43-Jährige war gerade aus Brasilien zurückgekehrt, wohin er im Rahmen der UN-Klimakonferenz gereist war. George ist der älteste Sohn von William und Kate und steht damit in der Thronfolge an zweiter Stelle.

Die Veranstaltung in der Royal Albert Hall am Samstag war Teil des sogenannten Festival of Remembrance, mit dem in Grossbritannien jährlich gefallener Soldatinnen und Soldaten gedacht wird. Auch Premierminister Keir Starmer nahm zusammen mit seiner Frau Victoria teil, unter anderem zollte Rocklegende Rod Stewart den Gefallenen mit einem Auftritt Tribut.