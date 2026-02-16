The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Private Überwachungskamera schlägt Alarm: Festnahme in Frick AG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Aargau hat in der Nacht auf Montag in Frick AG einen mutmasslichen Autoknacker festgenommen. Der 33-jährige Franzose ist gemäss Angaben der Kantonspolizei mit einer Einreisesperre belegt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Tatverdächtige habe mehrere Hundert Franken Bargeld sowie mutmassliches Diebesgut bei sich getragen, teilte die Kantonspolizei mit. Die Abklärungen hätten zudem zu einer örtlichen Pizzeria geführt, in der die Kantonspolizei einen noch unbemerkten Einbruch feststellt habe.

Auf den Autoknacker aufmerksam machte der Alarm einer privaten Überwachungskamera. Die Bewohner bemerkten gegen 03.30 Uhr, dass soeben ein Unbekannter versucht hatte, eines der draussen parkierten Autos zu öffnen, wie die Kantonspolizei berichtete.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft