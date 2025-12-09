Prix Expo geht an Ausstellung «Fix it!» im Liestaler Museum.BL

Das Museum.BL erhält den Prix Expo 2025 für seine Ausstellung "Fix it! Vom Glück des Reparierens". Die Schweizerische Akademie der Naturwissenschaften (SCNAT) zeichnet sie als beste naturwissenschaftliche Ausstellung aus.

(Keystone-SDA) Die Ausstellung widmet sich der Kultur des Reparierens und stellt sie der Absurdität des Überkonsums entgegen, wie die SCNAT in einer Medienmitteilung vom Dienstag schreibt. Sie sei ein «ambitioniertes und inspirierendes Projekt». Laut der Jury habe das Thema eine hohe Relevanz in der heutigen Nachhaltigkeitsdebatte.

Besuchende können an der Ausstellung, die noch bis zum 30. August 2026 offen ist, selber Hand anlegen, an Workshops teilnehmen und wissenschaftliche Erkenntnisse erlangen. Die Jury hebe die Originalität dieser Verbindung zwischen Theorie und Praxis hervor.

Zwei Preise in zehn Jahren nach Liestal

«Nach zehn Jahren gewinnt das Museum.BL bereits zum zweiten Mal den Prix Expo. Wir fühlen uns sehr geehrt», wird Museumsdirektor Marc Limat zitiert. Bereits im Jahr 2015 ging der Preis nach Liestal, damals für die Ausstellung «Die Kirsche… und eine Blueschtfahrt nach Tokyo».

Dieses Jahr wurden zwölf Ausstellungen eingereicht, wie es heisst. Neben dem Siegerprojekt aus Liestal seien auch die Ausstellungen «Pflanzen sprechen mit!» (Naturhistorisches Museum der Universität Zürich) und «Krabbler – unheimlich faszinierend» (Naturmuseum St. Gallen) auf der Shortlist gestanden.

Neben dem jährlichen Prix Expo verleiht die SCNAT auch alle drei Jahre den Prix Museum. Damit zeichnet sie die «herausragende Gesamtleistung eines Museums oder einer anderen Einrichtung, die sich der Natur widmet» aus, wie es weiter heisst. Beide Preise sind mit 10’000 Franken dotiert.